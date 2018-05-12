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Красноярский ТЦ заплатит 100 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу
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Красноярский ТЦ заплатит 100 тысяч рублей за вредные выбросы в атмосферу 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Торговый центр «ПокровSKY» в Красноярске попал под пристальное внимание краевой прокуратуры и Минэкологии. Долгие годы дизельная котельная и подземная парковка торгового комплекса выбрасывали в воздух целый спектр вредных веществ. Всего за год в атмосферу было выброшено девять тонн отравляющего материала. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В списке вредных веществ можно обнаружить этанол, бензин, керосин, сажу, диоксид углерода и многое другое. При этом, разрешения у торгового центра на выбросы не было. Основной причиной локальной экологической катастрофы специалисты назвали котельную комплекса и подземную парковку. Из-за оборудования автостоянки приточно-вытяжной системой вентиляции, все выхлопные газы машин попадали в воздух. Отмечается также, что оба объекта как источники загрязнения атмосферы ранее не были учтены.
Руководство торгового центра оштрафовано на сто тысяч рублей. Все нарушения им необходимо устранить в короткие сроки под контролем экспертов.
Автомобили в Приморье будут утилизировать по-новому. Новое предприятие по утилизации будет использовать экологически безопасные «смарт‐технологии».
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