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В МосГУ пройдёт Зеленая неделя
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В МосГУ пройдёт Зеленая неделя 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
С 14 мая в Московском гуманитарном университете будет проходить ставшая уже традиционной Зеленая неделя. В этот раз она обещает быть более масштабной, чем все предыдущие. Студентов на следующей неделе ожидает множество интересных и увлекательных мероприятий. Они познакомятся с последними достижениями экологической науки, а также обсудят современные экологические проблемы.
Побеседовать об экологии со специалистами они смогут на научно-популярных лекториях Eco-Talks. Чтобы привести территорию университета в порядок в хорошей компании, нужно будет прийти на «Нескучный субботник». Любителям животных понравится экологическая акция «Покорми белку», а акции «Батарейка и лампочка сдавайся!» и «Бумажный БУМ!» помогут экологии планеты. Также в университете пройдут Мастер-классы по борьбе с пожарами, Экоквест, благотворительная ярмарка"3D: Дари Друзьям Добро" и другие события. Главной целью акции станет развитие у студентов полезной привычки вести экологичный образ жизни.
Фото: МосГУ
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