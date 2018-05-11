В МосГУ пройдёт Зеленая неделя

С 14 мая в Московском гуманитарном университете будет проходить ставшая уже традиционной Зеленая неделя. В этот раз она обещает быть более масштабной, чем все предыдущие. Студентов на следующей неделе ожидает множество интересных и увлекательных мероприятий. Они познакомятся с последними достижениями экологической науки, а также обсудят современные экологические проблемы.

Побеседовать об экологии со специалистами они смогут на научно-популярных лекториях Eco-Talks. Чтобы привести территорию университета в порядок в хорошей компании, нужно будет прийти на «Нескучный субботник». Любителям животных понравится экологическая акция «Покорми белку», а акции «Батарейка и лампочка сдавайся!» и «Бумажный БУМ!» помогут экологии планеты. Также в университете пройдут Мастер-классы по борьбе с пожарами, Экоквест, благотворительная ярмарка"3D: Дари Друзьям Добро" и другие события. Главной целью акции станет развитие у студентов полезной привычки вести экологичный образ жизни.

Фото: МосГУ