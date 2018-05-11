Сотрудники КНПЗ высадят деревья в Куйбышевском районе Самары

Дружным коллективом — на борьбу с мусором. Субботник на Куйбышевском НПЗ традиционно проходит на территории санитарно-защитной зоны, закрепленной за предприятием.

С инвентарем проблем нет. Грабли, лопаты, спецтехника для вывоза мусора — завод позаботился обо всем. Такие субботники — ежегодная и далеко не единственная экологическая акция.