Сотрудники КНПЗ высадят деревья в Куйбышевском районе Самары 

Дружным коллективом — на борьбу с мусором. Субботник на Куйбышевском НПЗ традиционно проходит на территории санитарно-защитной зоны, закрепленной за предприятием.
С инвентарем проблем нет. Грабли, лопаты, спецтехника для вывоза мусора — завод позаботился обо всем. Такие субботники — ежегодная и далеко не единственная экологическая акция.
В ближайшее время сотрудники завода займутся посадкой деревьев в Куйбышевском районе Самары. Также заводские экологи организуют «ЁлкаФест», в ходе которого специалисты научат школьников правильно сажать ели и ухаживать за ними.