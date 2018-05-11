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Сотрудники КНПЗ высадят деревья в Куйбышевском районе Самары
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Сотрудники КНПЗ высадят деревья в Куйбышевском районе Самары 

ТРК Губерния 1 час назад
Дружным коллективом — на борьбу с мусором. Субботник на Куйбышевском НПЗ традиционно проходит на территории санитарно-защитной зоны, закрепленной за предприятием.
С инвентарем проблем нет. Грабли, лопаты, спецтехника для вывоза мусора — завод позаботился обо всем. Такие субботники — ежегодная и далеко не единственная экологическая акция.
В ближайшее время сотрудники завода займутся посадкой деревьев в Куйбышевском районе Самары. Также заводские экологи организуют «ЁлкаФест», в ходе которого специалисты научат школьников правильно сажать ели и ухаживать за ними.
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