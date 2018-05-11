В Ненецком АО определен оператор по обращению с отходами 

АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) определен в Ненецком автономном округе. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, это архангельская компания «ТрансДорПроект».
"Компания «ТрансДорПроект» из Архангельска — единственный участник конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ненецком автономном округе. Соглашение с компанией находится в стадии подписания. После заключения договора с региональным оператором Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО утвердит компании тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, на основании которых оператор на договорной основе будет предоставлять соответствующую коммунальную услугу и выстраивать всю технологическую цепочку — от сбора до утилизации и захоронения отходов", — говорится в сообщении.
Планируется, что отходы из сел на Печоре и Малоземельской тундры будут вывозить в Нарьян-Мар, из Канинской тундры — в Мезень (Архангельская область) или Архангельск, из Большеземельской тундры — в Воркуту (Республика Коми) и Архангельск, с острова Колгуев — в Архангельск. Мусор планируется перевозить баржами, вездеходами и автомобилями. В населенных пунктах округа планируется постепенное внедрение системы раздельного накопления отходов.
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами во всей стране должна быть запущена не позднее 1 января 2019 года. Региональный оператор будет отвечать за всю технологическую цепочку обращения с ТКО — от сбора на контейнерных площадках до работы на полигоне.