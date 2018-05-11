В Ненецком АО определен оператор по обращению с отходами

"Компания «ТрансДорПроект» из Архангельска — единственный участник конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ненецком автономном округе. Соглашение с компанией находится в стадии подписания. После заключения договора с региональным оператором Управление по государственному регулированию цен (тарифов) НАО утвердит компании тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, на основании которых оператор на договорной основе будет предоставлять соответствующую коммунальную услугу и выстраивать всю технологическую цепочку — от сбора до утилизации и захоронения отходов", — говорится в сообщении.

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами во всей стране должна быть запущена не позднее 1 января 2019 года. Региональный оператор будет отвечать за всю технологическую цепочку обращения с ТКО — от сбора на контейнерных площадках до работы на полигоне.