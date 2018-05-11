Водоканал в Лобне оштрафовали за незаконный сброс стоков в реку 

По результатам прокурорской проверки за нарушение природоохранного законодательства к ответственности привлечена организация «Лобненский Водоканал», эксплуатирующая очистные сооружения в городе Лобне, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.
Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области в рамках надзорной деятельности установила, что ООО «Лобненский Водоканал», эксплуатирующее очистные сооружения в городе Лобне, сбрасывало сточные воды в реку Альба в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование. Также у организации отсутствовало действующее разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду.
«Прокуратура возбудила в отношении ООО «Лобненский Водоканал» и его генерального директора дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных материалов региональное министерство экологии и природопользования привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.