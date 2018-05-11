Москва оказалась в числе отстающих по работе с отходами

Пермский край, В числе отстающих — Москва Татарстан , Орловская, пензенская, Псковская и Самарская области, подчеркнул и.о. министра. «Здесь вообще не начаты конкурсны процедуры», — сказал он.

Донской сообщил, что информацию по всем отстающим предоставят в правительства.

Он также призвал региональные власти в кратчайшие сроки представить в Росприроднадзор графики работы по основным этапам реализации реформы, передает "Интерфакс" . Региональная программа должна содержать мероприятия по строительству объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

Донской подчеркнул, что федеральные власти могут выделять финансирование региону только после того, как он утвердит программу.