Москва оказалась в числе отстающих по работе с отходами 

В числе отстающих — Москва, Пермский край, Татарстан, Орловская, пензенская, Псковская и Самарская области, подчеркнул и.о. министра. «Здесь вообще не начаты конкурсны процедуры», — сказал он.
Донской сообщил, что информацию по всем отстающим предоставят в правительства.
Он также призвал региональные власти в кратчайшие сроки представить в Росприроднадзор графики работы по основным этапам реализации реформы, передает "Интерфакс". Региональная программа должна содержать мероприятия по строительству объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.
Донской подчеркнул, что федеральные власти могут выделять финансирование региону только после того, как он утвердит программу.
С 1 января 2019 года все регионы России должны перейти на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку специальной программы и выбор регионального оператора по обращению с отходами.