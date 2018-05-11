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На Вологодчине пройдет экологическая акция «День посадки леса»
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На Вологодчине пройдет экологическая акция «День посадки леса» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОГДА, 11 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более пятисот тысяч деревьев высадят в парках и скверах городов и поселков Вологодской области в рамках экологической акции «Всероссийский день посадки леса», сообщил РИА Новости губернатор области Олег Кувшинников.
"Сегодня мы с командой правительства области высадили аллею из нескольких десятков деревьев перед зданием Вологодского госуниверситета. Зеленая зона в центре города пополнилась 45 саженцами хвойных и лиственных пород. Этот год объявлен Годом добровольца, поэтому сегодня с нами волонтеры и студенты Вологодского госуниверситета. Как и миллионы добровольцев по всей стране, они дарят новую жизнь российскому лесу", — отметил глава региона.
По его словам, на Вологодчине уже стало доброй традицией после майских праздников проводить акцию по посадке леса.
"Ежегодно в ней участвует около трех тысяч вологжан. Только в этом году в рамках акции в районах области будет высажено более 500 тысяч деревьев. Мы видим, что в городах и сельских поселениях появляются новые аллеи, парки и скверы с молодыми деревьями, посаженными добрыми руками наших земляков. Призываю всех вологжан присоединиться к этому доброму делу! " — сказал Кувшинников.
Помимо высадки деревьев, благоустройства скверов, парков и воинских мемориалов в рамках акции в школах и детских садах области пройдут уроки экологии и другие просветительские мероприятия.
"В целом за восемь лет участия Вологодской области в этой всероссийской акции было высажено около трёх миллионов деревьев. Участие в ней приняли более 18 тысяч вологжан: работников лесного хозяйства, промышленных предприятий, воспитанников школьных лесничеств, учащихся школ и колледжей, ветеранов, членов общественных и природоохранных объединений", — добавил губернатор.
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