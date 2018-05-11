На Порховском полигоне ТКО превышений допустимых концентраций не выявлено 

По результатам анализа проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов в Порховском районе псковский филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» превышений допустимых концентраций не выявлено. Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Псковской области, анализ проб воздуха проводился по широкому перечню загрязняющих веществ, в том числе по метану, сероводороду, аммиаку, оксиду углерода, бензолу. Пробы были взяты 25 апреля в ходе рейдовых мероприятий Управления Росприроднадзора по Псковской области, При этом в ходе рейдовых мероприятий совместно с органами прокуратуры в санитарно-защитной зоне ОРО выявлены участки, которые не очищены от отходов. В связи с этим за несоблюдение требований инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, управление возбуждило административное производство по статье 8.2. КоАП РФ в отношении должностного лица, ответственного за эксплуатацию полигона. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».