Жители Хорошевки станут бережнее относиться к окружающей среде

Основная цель раздельного сбора отходов — извлечение вторичных материальных ресурсов из общей массы отходов для дальнейшей переработки и как следствие бережное отношение к окружающей среде. В САО данную систему внедряет компания «ЭкоЛайн».

Возле бункерных площадок для мусора устанавливается специальный контейнер, куда жители домов могут складывать макулатуру, стекло, железо, тетрапак и пластик.

В Хорошевке специальные контейнеры размещены по четырем адресам: Куусинена, 17, корпус 2 (перенос с Зорге, 14); Куусинена, 7, корпус 2 (перенос с Викторенко, 3); Чапаевский переулок, 5, корпус 2 и Гризодубовой, 1.

— Чаще все жители отправляют в контейнеры пластиковые бутылки, — пояснил представитель компании. — По статистике по каждому адресу контейнер полностью заполняется за 2 дня.

Отходы вывозят через день на специальную сортировочную станцию компании, где проходит распределение по группам и отправка собранного на вторичную переработку.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании в группе «Раздельный сбор отходов» http://ec-line.ru/rso/. (то)