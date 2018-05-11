Чисто там, где убирают! «Зелёная Арктика» призывает ямальцев к порядку

В преддверии лета межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика» призывает жителей округа сделать города и поселки чище. Видеообращение они опубликовали в своих официальных группах в социальных сетях.

По словам председателя межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика» Алексея Рудковского, скоро из-под снега появится мусор, который зимой выбрасывали не радеющие за чистоту жители городов.

«Не хочется никого осуждать, а хочется просто призвать жителей хорошо относиться к своим улицам и дворам, потому что это наш дом!» — заявил он.

Алексей Рудковский отметил, что, несмотря на то, что различные волонтерские организации участвуют в субботниках, этих усилий недостаточно. Каждый гражданин должен сам заботиться о чистоте улиц, скверов, преддомовых территорий и природы.

Он также рассказал, что этим летом «Зелёная Арктика» вновь отправиться в экологическую экспедицию на остров Вилькицкого, скоро начнется заявочная кампания по отбору добровольцев для участия в проекте. Также продолжится реконструкция здания метеостанции на вершине горного массива Рай-Из и пройдут экологические акции по очистке берегов рек. В городах и районах состоится акция по озеленению городов «Живая Арктика», в рамках которой в прошлом году в регионе было высажено более 5 тыс. саженцев.