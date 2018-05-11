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Госдума может усовершенствовать ликвидацию опасных отходов в Арктике
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Госдума может усовершенствовать ликвидацию опасных отходов в Арктике 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Госдума может дополнить перечень показателей оценки объектов накопленного экологического ущерба (ОНЭУ) пунктом о нахождении такого объекта в Арктической зоне. Соответствующий законопроект внесён в палату Государственным собранием Якутии, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что утверждённые Правительством правила предоставления субсидий на проекты в области ликвидации объектов накопленного экологического ущерба предусматривают оценку таких проектов по балльной системе.
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», наибольшее число баллов получают ОНЭУ, расположенные в нацпарках, заповедниках и заказниках, а также в густонаселённых местах.
Однако в соответствии с утверждённой президентом Владимиром Путиным «Стратегией развития Арктической зоны» обеспечение экологической безопасности Арктики является одним из приоритетных направлений развития региона. При этом в ФЗ «Об охране окружающей среды» это никак не отражено.
«Принятие законопроекта обеспечит право граждан на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации), а также реализацию Стратегии (пункт 16), будет способствовать включению проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Арктической зоны», — сказано в пояснительной записке.
Как ранее сообщала представитель ВНИИ «Экология» Лариса Тропман, выступая в Совете Федерации на заседании секций палаты по Арктике а Антарктике, в Арктической зоне России выявлены 102 объекта накопленного экологического ущерба.
Больше всего их в Красноярском крае, а самый высокий процент загрязненных в результате деятельности человека территорий характерен для Ненецкого автономного округа.
В основном это заброшенные военные объекты и территории, к ним примыкающие, а также объекты в акваториях арктических морей и рек, в том числе загрязнённые в результате добычи нефти, полезных ископаемых.
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