В нацпарке «Смольный»посадили 130 тысяч саженцев сосны

В нацпарке «Смольный» в рамках экопроекта посадили 130 тыс. саженцев сосны

В рамках экологического проекта "Подари лес другу" в национальном парке "Смольный" было высажено 130 тыс. саженцев сосны. В мероприятии приняли участие задействовано 45 человек — сотрудники заповедника и волонтеры, сообщает портал "Заповедная Россия".

Посадочный материал был привезен из питомника в Краснослободском районе Мордовии . На участках с посадками после завершения работ были установлены информационные аншлаги.

Проект, рассчитанный на 5 лет, был запущен в декабре 2014 года. Всего за 2 года его реализации посадки охватили территорию Барахмановского участкового лесничества площадью более 44 га.