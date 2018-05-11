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В нацпарке «Смольный»посадили 130 тысяч саженцев сосны
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В нацпарке «Смольный» в рамках экопроекта посадили 130 тыс. саженцев сосны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РФ. О.Г. Гришуткин
В рамках экологического проекта "Подари лес другу" в национальном парке "Смольный" было высажено 130 тыс. саженцев сосны. В мероприятии приняли участие задействовано 45 человек — сотрудники заповедника и волонтеры, сообщает портал "Заповедная Россия".
Посадочный материал был привезен из питомника в Краснослободском районе Мордовии. На участках с посадками после завершения работ были установлены информационные аншлаги.
Проект, рассчитанный на 5 лет, был запущен в декабре 2014 года. Всего за 2 года его реализации посадки охватили территорию Барахмановского участкового лесничества площадью более 44 га.
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