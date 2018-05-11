Губернатор Подмосковья заявил о недопустимости образования свалок

Панин отчитался перед главой региона о ходе строительства дорог, благоустройстве, реконструкции парковой зоны в муниципалитете.

«Обращаю ваше внимание, что сейчас начинается летний сезон, большое количество дачников, а значит, большое количество генерации мусора, обратите внимание на своевременный вывоз мусора, недопустимость несанкционированных свалок», —сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что Московская область первой в России введет новый экологический стандарт по переработке мусора: регионе построят комплексы по переработке отходов, которые позволят на 50 процентов сократить количество захораниваемых отходов и при этом исключить раз и навсегда возможность образования неприятных запахов.