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Губернатор Подмосковья заявил о недопустимости образования свалок
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Губернатор Подмосковья заявил о недопустимости образования свалок 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал главу городского округа Орехово-Зуево Геннадия Панина следить за своевременным вывозом мусора в связи с наступление дачного сезона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу, 11 мая.
Панин отчитался перед главой региона о ходе строительства дорог, благоустройстве, реконструкции парковой зоны в муниципалитете.
«Обращаю ваше внимание, что сейчас начинается летний сезон, большое количество дачников, а значит, большое количество генерации мусора, обратите внимание на своевременный вывоз мусора, недопустимость несанкционированных свалок», —сказал Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что Московская область первой в России введет новый экологический стандарт по переработке мусора: регионе построят комплексы по переработке отходов, которые позволят на 50 процентов сократить количество захораниваемых отходов и при этом исключить раз и навсегда возможность образования неприятных запахов.
24 апреля делегация Мособласти познакомилась в Швейцарии с местной системой переработки мусора, в частности, с предприятием по преобразованию отходов в энергию. Используемая на заводе технология не позволяет наносить вреда окружающей среде, кроме того, завод не производит никакого шума.
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