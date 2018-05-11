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Росприроднадзор занялся свалкой отходов «Белоярочки»
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Росприроднадзор занялся свалкой отходов «Белоярочки» 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ и проводится административное расследование в отношении ООО «Обь-регион», организовавшую на территории поселка Белый Яр Сургутского района свалку отходов птицефабрики.
Как установило надзорное ведомство, куриный помет размещается на земельном участке с 2013 года. Транспортировка отходов от птицефабрики до места размещения также осуществляется силами ООО «Обь-регион». Количество отходов составляет примерно 1000 тонн в год.
«На сегодняшний день вблизи жилой зоны образован амбар размером 140м х 70м х 8м, который на данный момент полностью заполнен. При этом место складирования отходов не имеет какого-либо гидроизоляционного покрытия для исключения попадания загрязняющих веществ на почву, кроме того, куриный помет размещается ориентировочно на 3 метра выше уровня обваловки», — сообщили «ФедералПресс» в Росприроднадзоре.
Как показал анализ проб почвы с загрязненного участка, содержание подвижных форм железа превышено в 2 с лишним раза, а уровень токсичности по степени негативного воздействия на окружающую среду соответствует IV классу опасности. Административное расследование по выявленным фактам продлено до 9 июня 2018 года.
На данный момент надзорным ведомством установлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 8.2, ст.8.5, ст.8.41 и частью 2 ст.14.1 КоАП РФ.
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