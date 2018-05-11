Ещё
Депутаты поддержали передачу полигона «Скоково» в областную собственность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты поддержали передачу полигона «Скоково» в областную собственность 

Портал органов государственной власти Ярославской области 42 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
— Прежде всего необходимо напомнить, что со следующего года все полномочия по сбору и утилизации отходов переходят на уровень субъекта. Передача полигона из районной в областную собственность — одно из мероприятий в этом направлении, — пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — «Скоково» решает межмуниципальные задачи. Оно принимает отходы не только из Ярославля и Ярославского района, но и из других муниципальных образований. Консолидация активов в региональной собственности позволит более эффективно управлять полигоном.
По мнению главы Ярославского района Николая Золотникова, решение депутатов будет способствовать развитию сферы оборота твердых коммунальных отходов.
— Депутаты приняли верное и грамотное решение, — сказал Николай Золотников. — Конечно, у области больше возможностей в направлении развития сферы обращения с ТКО. Здесь стоят серьезные задачи: организация работы по сортировке мусора, модернизация очистных сооружений, строительство перерабатывающего комплекса. Все эти финансово затратные мероприятия муниципальному образованию самостоятельно выполнить не под силу.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Дополнительное соглашение с полигоном «Скоково» не предполагает пролонгации договора В охотничьих угодьях региона начался месячник тишины В Ярославле прошла XXI Российская научная конференция школьников «Открытие»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200367
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»959
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути182
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»639
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции420
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
02:50
В США назвали уникальное оружие России
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение