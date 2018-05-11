Депутаты поддержали передачу полигона «Скоково» в областную собственность

— Прежде всего необходимо напомнить, что со следующего года все полномочия по сбору и утилизации отходов переходят на уровень субъекта. Передача полигона из районной в областную собственность — одно из мероприятий в этом направлении, — пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков . — «Скоково» решает межмуниципальные задачи. Оно принимает отходы не только из Ярославля и Ярославского района, но и из других муниципальных образований. Консолидация активов в региональной собственности позволит более эффективно управлять полигоном.

По мнению главы Ярославского района Николая Золотникова, решение депутатов будет способствовать развитию сферы оборота твердых коммунальных отходов.

— Депутаты приняли верное и грамотное решение, — сказал Николай Золотников. — Конечно, у области больше возможностей в направлении развития сферы обращения с ТКО. Здесь стоят серьезные задачи: организация работы по сортировке мусора, модернизация очистных сооружений, строительство перерабатывающего комплекса. Все эти финансово затратные мероприятия муниципальному образованию самостоятельно выполнить не под силу.