Юные приморцы отметят Всероссийский день посадки леса закладкой семян кедра

Экологическая акция в честь Всероссийского дня посадки леса пройдет в лесопитомнике Приморской государственной cельскохозяйственной академии 14 мая в селе Каменушка в питомнике под Уссурийском . Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Школьники с кураторами из краевого Детско-юношеского центра и специалистами Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы в День Кедра посадят кедровые орешки.

День кедра прошел 29 апреля в нацпарке «Земля леопарда», а 16 мая аналогичная акция пройдет на Русском острове.

«Этот праздник был придуман нами в 2010 году, когда на Дальнем Востоке наконец-то были остановлены масштабные рубки кедра, на чем настаивал WWF России : по требованию общественности кедр корейский был внесен в список пород, заготовка древесины которых запрещена», — отметил координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.