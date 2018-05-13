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Юные приморцы отметят Всероссийский день посадки леса закладкой семян кедра
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Юные приморцы отметят Всероссийский день посадки леса закладкой семян кедра 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Экологическая акция в честь Всероссийского дня посадки леса пройдет в лесопитомнике Приморской государственной cельскохозяйственной академии 14 мая в селе Каменушка в питомнике под Уссурийском. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Школьники с кураторами из краевого Детско-юношеского центра и специалистами Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы в День Кедра посадят кедровые орешки.
День кедра прошел 29 апреля в нацпарке «Земля леопарда», а 16 мая аналогичная акция пройдет на Русском острове.
«Этот праздник был придуман нами в 2010 году, когда на Дальнем Востоке наконец-то были остановлены масштабные рубки кедра, на чем настаивал WWF России: по требованию общественности кедр корейский был внесен в список пород, заготовка древесины которых запрещена», — отметил координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.
Молодых тигра и тигрицу выходили, вылечили и начали «мягко» выпускать в их естественную среду обитания в Приморском крае.
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