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Марафон «Экодом» пройдет в Нижегородской области
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Марафон «Экодом» пройдет в Нижегородской области 

Нижегородская правда 17 минут назад
Фото: Нижегородская правда
12 мая в 14.00 в Володарске клуб молодых семей «Молодежный квартал» проведет марафон «Экодом», посвященный Международному дню экологического образования.
Эту дату отмечают в России и странах бывшего СССР с 1991 года. Экологические акции, которые проходят в День экологического образования, носят и просветительский, и практический характер. В частности, в Володарске 12 мая жителям предложат сдать на переработку старые батарейки, пластиковые крышки, макулатуру и ненужную одежду. Также пройдут «Зеленый фримаркет» — бесплатный обмен домашними цветами и рассадой, «Беседы на песке» — консультации ландшафтного дизайнера и логопеда, мастер-классы по росписи экосумок и по изготовлению игрушек из глины. Любители активного отдыха смогут присоединиться к занятиям йогой на свежем воздухе, соревнованиям по «дженге» и «городкам».
По задумке организаторов, марафон «Экодом» должен привлечь внимание жителей Володарска к проблеме раздельного сбора отходов, научить более внимательному отношению к проблемам экологии, а также показать новые варианты для проведения времени на природе.
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