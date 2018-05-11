Минприроды предложило поручить Росатому управление опасными отходами

"Минприроды России подготовило соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон „О государственной корпорации по атомной энергии „Росатом“ и в федеральный закон „Об отходах производства и потребления“, — говорится в сообщении.

По мнению ведомства, подготовленные изменения необходимы, чтобы создать систему управления опасными отходами (в том числе токсичными и ядовитыми) по аналогии с радиоактивными, утилизацию которых обеспечивает корпорация.

“Такое решение принято с учетом успешного опыта Росатома в реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с особо опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре», — заявил заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Павел Мальчиков.

Сегодня деятельность по утилизации опасных отходов (I и II класса опасности) не имеют отдельного регулирования. Существующая система учета опасных отходов основана на данных самих предприятий. Фактически, для опасных отходов действует коммерческая система их утилизации. Сегодня полигонное захоронение остаётся непрозрачным видом деятельности, владельцы зачастую уходят от ответственности по рекультивации полигонов, в том числе, путем преднамеренных банкротств, отмечает Минприроды.

"На сегодня мощностей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов 1,2 класса опасности не хватает, поэтому Росприроднадзор вскрывает факты нелегального захоронения опасных отходов на полигонах твёрдых бытовых отходов", — подчеркивают в министерстве.

При этом предлагаемый Минприроды России законопроект предполагает развитие государственно-частного партнёрства в данной сфере, предусматривая тарифное регулирование деятельности в целях обеспечения возврата инвестиций в строительство объектов по переработке опасных отходов.

"Пока нет гарантированного объема отходов, бизнес не будет заинтересован в инвестициях. В рамках же новой системы создается федеральная схема по обращению с опасными отходами, предусматривающая планирование объемов переработки на основе учёта реального объёма и географии их образования", — добавил Мальчиков.