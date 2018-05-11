Ещё
Общение людей и макак в заповеднике «Уишань»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общение людей и макак в заповеднике «Уишань» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь
ИА Синьхуа: последние новости
Провинция Чжэцзян -- образцовая зона экокультурного строительства в экономическом поясе реки Янцзы В Китае 17 госслужащих подверглись наказаниям из-за скандала с загрязнением Китай направил инспекторов для проверки результатов контроля над загрязнением воды в городах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»15
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1289
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200145
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»226
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»63
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение