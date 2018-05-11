Общение людей и макак в заповеднике «Уишань»

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая / Синьхуа / — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай / активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь

Уишань /пров. Фуцзянь/, 10 мая /Синьхуа/ — В последние годы природный заповедник «Уишань» в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ активизировал меры по охране диких животных, благодаря чему численность обитающих в заповеднике макак начала год от года увеличиваться. В настоящее время популяция макак в заповеднике «Уишань» превышает 60 особей. Макаки мирно уживаются с туристами и забавно с ними общаются. Фотографии Синьхуа/Чжан Гоцзюнь