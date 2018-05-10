Борьба с выбросами: на Южном Урале общественный транспорт переведут на газовое топливо

— До 35% всех выбросов в атмосферу в Челябинске дает автомобильный транспорт, — говорит глава региона. — Подготовка к саммитам дает нам возможность привлечь федеральное финансирование на решение и этой проблемы тоже. Надо начать работу по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. Конечно, за два года весь объем работ выполнить сложно, но важно сейчас уже начать.