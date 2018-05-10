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Борьба с выбросами: на Южном Урале общественный транспорт переведут на газовое топливо
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Борьба с выбросами: на Южном Урале общественный транспорт переведут на газовое топливо 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Министр Минэкономразвития региона Сергей Смольников возглавит рабочую группу по переводу транспорта на газовое топливо. Такое поручение на заседании областного оргкомитета по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС дал Борис Дубровский.
— До 35% всех выбросов в атмосферу в Челябинске дает автомобильный транспорт, — говорит глава региона. — Подготовка к саммитам дает нам возможность привлечь федеральное финансирование на решение и этой проблемы тоже. Надо начать работу по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо. Конечно, за два года весь объем работ выполнить сложно, но важно сейчас уже начать.
За перевод транспорта на газомоторное топливо в регионах ранее выступал президент России Владимир Путин. Челябинская область может стать пилотным регионом в решении этой задачи.
В марте этого года правительство области сформировало перечень предложений по решению экологических проблем Челябинска. Его направили в Министерство природных ресурсов и экологии РФ для включения в комплексную программу экологического развития города.
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