Переработка мусора как добыча вторичных ресурсов

Гомеле, В столице Беларуси строят предприятия по переработке мусора. На специальных заводах проводят сортировку и переработку коммунальных отходов. Всего в Беларуси на свалки вывозят около 4 млн тонн отходов в год. В настоящее время только пятая часть мусора в стране возвращается в оборот. Мусороперерабатывающие заводы есть в Минске Могилеве , Бресте, Гродно . Из пластиковых бутылок делают сырье для новых пластиковых изделий, из батареек извлекают графит для изготовления простых карандашей или пластмассы, из автомобильных покрышек при больших температурах получают газ и мазут. К 2020 году в Беларуси планируют вторично перерабатывать большую часть отходов.

Как сделать мир чище, в эфире телеканала «МИР 24» рассказал президент Союза организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами Дмитрий Тукнов.

— Вывоз мусора — одна из самых серьезных проблем крупных городов. Его количество увеличивается каждый год. Откуда его столько и из чего в основном состоит мусор?

Дмитрий Тукнов: В основном это упаковка, в меньшей степени планово выходящие из строя изделия (бытовые приборы и техника). Как сказано в законодательстве, отходы жизнедеятельности человека.

— Большинство бытовых отходов в России отвозят на мусорные полигоны. Многие используют еще с советских времен. Какая часть отходов в Росссии отправляется на полигоны, а какая перерабатывается?

Не мусор, а искусство

Белорусская смекалка в действии

Дмитрий Тукнов: В России только от 7% до 15% отходов после переработки возвращается в промышленность. В ряде европейских стран и в США этот показатель превышает 60%. Отрасль по обращению с отходами очень важная, по сути это область добычи вторичных ресурсов. Любое изделие состоит из конструкции и материала. Пример — лист бумаги. Конструкция — лист, а материал — целлюлоза. Если лист порвать, его конструкция выходит из строя, но материал остается, и есть возможность его переработать и создать из него новую конструкцию.

Если мы достигнем уровня переработки в 60%, то получится, что отходоперерабатывающая отрасль будет в 1,3 раза мощней, чем добыча природных ресурсов.

— В советское время была целая система по приему и переработке вторсырья. Были пункты приема макулатуры, стеклотары.

Дмитрий Тукнов: Да, действительно. Только прием стеклотары — это сохранение конструкции, продлении срока эксплуатации изделия.

— Какой вред экологии наносят полигоны?

Дмитрий Тукнов: Отравляет людей полигон ТБО, который сделан или эксплуатируется неправильно. Свалки действительно отравляют все вокруг. Там нет сбора фильтрата, выбросов свалочного газа, системы рекультивации и так далее. Если же полигон сделан по нормам, то возможный вред от него для окружающей среды сведен к минимуму.

— Один из способов решения проблемы — мусоросжигательные заводы. Но перспективы их строительства местные жители всегда встречают в штыки. На ваш взгляд, почему?

Дмитрий Тукнов: Сжигание применяется в двух случаях. Для обезвреживания — например, сжигают туши больных животных. И когда отходы используют в качестве топлива для получения тепла. Тогда надо сначала выпустить топливо с техническими условиями под определенным номером, которое подходит для данного вида установки по сжиганию. Надо понимать, что переработка отходов закончилась на выпуске топлива. Дальше начался бизнес по производству тепла или электроэнергии. Чтобы была возможность получать деньги и там, и там, вводят понятие «зеленый тариф».

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