Критическая отметка. Почему не исполняются указы Президента РФ в области экологии

Экономическое стимулирование отрасли обращения с отходами есть. Указов Президента насчет повышения уровня экологической безопасности предостаточно, как в 2012 году, так и в 2018. Подзаконных актов различных ведомств, направленных на борьбу со свалками, — край непочатый. Но свалок становится все больше, а современного технологического производства по обращению с отходами нет. Почему?

Минпромторге, Понятийное поле остается неопределенным. Три федеральных органа исполнительной власти вырабатывают политику по части обращения с мусором. Речь идет о Минприроды Минстрое . Каждое из них выпускает свои подзаконные акты, соревнуясь друг с другом. На выходе получаются классические лебедь, рак и щука, в чьих «нотах» не может разобраться бизнес, которому и переданы права по построению отрасли обращения и утилизации отходов, а также создание современного производства. Сегодня можно признать абсолютно точно — бизнес со своими задачами не справился. Это ярко демонстрируют примеры Москвы и ЦФО.

С 2012 года в столице проходит эксперимент по передаче стратегии борьбы с мусором в частные руки. Заключены девять госконтрактов, каждый из которых сроком на 15 лет. Общая сумма составляет 142 миллиарда рублей. Деньги из бюджета регулярно выплачиваются, но к первому мая 2018 года бизнес не приступил даже к проектированию объектов по переработке отходов. В это же время в ЦФО продолжается нелегальное размещение мусора.

Единственно, существует всем известный проект по строительству четырех мусороперерабатывающих заводов в Московской области . Эти планы уже не раз были опротестованы жителями Подмосковья, и эксперты понимают, почему это происходит. Помимо удара по экологии, термическая обработка мусора ударит и по карманам поребеителей.

Суммарные капитальные затраты на строительство заводов составят 135 миллиарда рублей. Строительство к 2022 году заводов по сжиганию отходов планируется частными инвесторами, но инвестиционного договора до сих пор нет. Финансирование большей части затрат по строительству и эксплуатации таких объектов предлагается осуществить за счет потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности. Это приведет к росту конечной цены для потребителей электроэнергии в Московском регионе к 2022 году на 3%, включая общественных потребителей.

В экологической реформе провалились и субъекты Российской Федерации . Они формально подошли к разработке территориальных схем, которые, по сути, являются инвестиционными картами. Некорректно рассчитаны нормативы накопления, не установлены показатели, не запланированы к строительству высокотехнологичные объекты утилизации отходов. Но зато запланировано строительство новых полигонов при существующем запрете на захоронение полезных компонентов.

В этой связи нужны по-настоящему радикальные и срочные меры. Эксперты-экологи и члены Общественной палаты РФ считают, что государство должно создать единого федерального оператора по обращению с отходами производства и потребления и вторичными ресурсами, национализировать объекты захоронения отходов. Единый федеральный оператор должен осуществлять общественные, социальные, управленческие функции в виде компании с госучастием. Как мы наблюдаем сегодня, любые действия коммерсантов в области мусора встречают народные протесты. Лишь прямые действия государства граждане воспримут позитивно. Механизированные сортировки, мусоросжигание, которые предлагает бизнес, по определению не могут ликвидировать экологический ущерб от полигонов. Члены Общественной Палаты настаивают на строительстве современных мусороперерабытывающих заводов и экотехнопарков.

Для строительства высокотехнологичных объектов потребуется привлечение средств экологического сбора, а также увеличение тарифов и стоимости услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Именно последним пунктом апеллируют противники радикальных реформ, пугая граждан тем, что им придется платить огромное деньги еще и на борьбу со свалками. Однако, по всем подсчетам, эта графа в платежках составит от 50 до 150 рублей. Эти средства как раз и пойдут на строительство современного производства, которое убережет людей от более серьезных затрат, например, на лечение от очередного выброса свалочных газов.

Фото: Wikimedia Commons, Stolbovsky