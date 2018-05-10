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Проект рекультивизации Шуваловской свалки разработают за 14,3 млн рублей
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Проект рекультивизации Шуваловской свалки разработают за 14,3 млн рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщается на портале госзакупок.
По контракту подрядчик обязан произвести оценку существующего положения на несанкционированной свалке в Шуваловской промзоне и предложить оптимальный способ ее рекультивизации.
Согласно документам госзакупки, незаконная свалка промышленных и бытовых отходов расположена за кладбищем «Красная Этна» на территории Шуваловской промзоны. Площадь свалки составляет 15,2 га. В техническом задании закупки говорится, что «общий объем накопленных отходов составляет 1000 тыс.т». Высота слоя отходов над уровнем земли варьируется от 5 до 13 метров. В данный момент на территории свалки располагаются коммунальные, промышленные и строительные отходы от 3 до 5 класса опасности.
Заказчиком проекта является департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет более 14 млн рублей. Исполнителя определят путем проведения электронного аукциона 11 мая. Источником финансирования выступает средства городского бюджета на 2018 год в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы.
Исполнитель обязан представить инженерные изыскания, а также проектную и рабочую документацию до 20 декабря этого года.
Ранее сообщалось о том, что Шуваловская свалка опять горит в Нижнем Новгороде.
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