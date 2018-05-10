Работников свалки «Кучино» будут судить за загрязнение окружающей среды 

По делу проходит инженер по охране окружающей среды и мастер полигона. Их обвинили по статье о нарушении правил обращения с опасными веществами и отходами. По версии следствия, работники полигона знали, что с 2012 года по июнь 2017-го за границами свалки размещались отходы четвёртого и пятого классов опасности. Также СКР считает, что обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в Пехорку. Дело передано в суд, сообщается на сайте СКР.
Одна из крупнейших свалок Подмосковья «Кучино» была закрыта летом 2017 года. Это было сделано после публичного обращения жителей Балашихи к Владимиру Путину.