Ещё
Работников свалки «Кучино» будут судить за загрязнение окружающей среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работников свалки «Кучино» будут судить за загрязнение окружающей среды 

Говорит Москва 2 часа назад
По делу проходит инженер по охране окружающей среды и мастер полигона. Их обвинили по статье о нарушении правил обращения с опасными веществами и отходами. По версии следствия, работники полигона знали, что с 2012 года по июнь 2017-го за границами свалки размещались отходы четвёртого и пятого классов опасности. Также СКР считает, что обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в Пехорку. Дело передано в суд, сообщается на сайте СКР.
Одна из крупнейших свалок Подмосковья «Кучино» была закрыта летом 2017 года. Это было сделано после публичного обращения жителей Балашихи к Владимиру Путину.
Говорит Москва: последние новости
В Минэкологии Подмосковья подсчитали ущерб от незаконной свалки в Наро-Фоминске В России планируют ввести экологический сбор на одноразовую посуду Мосгорсуд частично изменил приговор Никите Белых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества48
Россиян предупредили о социальной революции635
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1298
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы26
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала707
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение