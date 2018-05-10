Источник: проверкой по факту отравления детей в районе свалки «Ядрово» займется полиция

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Материалы проверки по факту отравления детей в Волоколамске из-за возможного выброса сероводорода на свалке «Ядрово» переданы из Следственного комитета в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Материалы проверки по подследственности были переданы в полицию", — сказал собеседник агентства.

21 марта 77 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным местных властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов «Ядрово». Врачи позднее опровергли эту версию.

Изначально по данному факту проверку проводил следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области с целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений людей в Волоколамске.

Для решения проблемы неприятного запаха со свалки власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой части свалки. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, а в перспективе закроют плодородным грунтом, чтобы высадить растения.

На «Ядрове» также возведут очистные сооружения для фильтрата — опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. Его будут очищать до технической воды. Также на территории полигона должны построить предприятие для переработки органического мусора. Новая часть полигона «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит, по мнению местных властей, допустить повторения ситуации с распространением неприятного запаха.