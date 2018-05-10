Ещё
Источник: проверкой по факту отравления детей в районе свалки «Ядрово» займется полиция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: проверкой по факту отравления детей в районе свалки «Ядрово» займется полиция 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Материалы проверки по факту отравления детей в Волоколамске из-за возможного выброса сероводорода на свалке «Ядрово» переданы из Следственного комитета в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Материалы проверки по подследственности были переданы в полицию", — сказал собеседник агентства.
21 марта 77 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней 11 детей были госпитализированы, по данным местных властей, из-за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. Жители района связывали это с произошедшим в ночь на 21 марта выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов «Ядрово». Врачи позднее опровергли эту версию.
Изначально по данному факту проверку проводил следственный отдел по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области с целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"). Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений людей в Волоколамске.
Для решения проблемы неприятного запаха со свалки власти области принудили оператора полигона возвести в ускоренном режиме к 15 июня систему сжигания свалочного газа на старой части свалки. Ее изолируют от внешней среды специальным полимерным материалом, а в перспективе закроют плодородным грунтом, чтобы высадить растения.
На «Ядрове» также возведут очистные сооружения для фильтрата — опасной для экологии жидкости, образующейся при гниении мусора. Его будут очищать до технической воды. Также на территории полигона должны построить предприятие для переработки органического мусора. Новая часть полигона «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит, по мнению местных властей, допустить повторения ситуации с распространением неприятного запаха.
ТАСС: последние новости
Иванов: экологический сбор на одноразовую посуду планируется ввести в 2019 году Глава Минприроды РФ пообещал наказать "двоечников" реформы в сфере отходов Минприроды: около 180 свалок нужно ликвидировать в рамках майского указа президента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества48
Россиян предупредили о социальной революции635
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1298
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы26
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала707
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение