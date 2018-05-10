Двух человек будут судить за эконарушения на полигоне «Кучино» с ущербом 2,24 млрд рублей

Эколога ООО «Заготовитель» и мастера полигона твердых бытовых отходов «Кучино», расположенного в подмосковной Балашихе , будут судить за допущенные экологические нарушения, ущерб от которых оценили в 2,24 миллиарда рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО «Заготовитель» и мастера полигона ТБО «Кучино». Они обвиняются в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды (часть 2 статьи 247 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с октября 2012 года по июнь 2017 года обвиняемые достоверно знали о размещении за границами полигона «Кучино» на прилегающем земельном участке отходов четвертого и пятого класса опасности объемом 560 тысяч тонн. Также обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона «Кучино». Тем самым было допущено превышение предельно допустимой концентрации веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

В ходе следствия установлено, что в должностные обязанности эколога ООО «Заготовитель» входило осуществление контроля за соблюдением на предприятии действующего экологического законодательства, предотвращение загрязнения окружающей среды. В обязанности мастера полигона «Кучино» входил контроль соблюдения технологии обезвреживания отходов на полигоне, контроль за морфологическим составом отходов, недопущение ввоза на полигон отходов, не соответствующих по видам и классам опасности нормативам ООО «Заготовитель».

«В результате, являясь ответственными лицами, обвиняемые нарушили правила обращения экологически опасных веществ и отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды с причинением ущерба государству на сумму 2,24 миллиарда рублей», — подчеркивается в материале.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.