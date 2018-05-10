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Двух человек будут судить за эконарушения на полигоне «Кучино» с ущербом 2,24 млрд рублей
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Двух человек будут судить за эконарушения на полигоне «Кучино» с ущербом 2,24 млрд рублей 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Эколога ООО «Заготовитель» и мастера полигона твердых бытовых отходов «Кучино», расположенного в подмосковной Балашихе, будут судить за допущенные экологические нарушения, ущерб от которых оценили в 2,24 миллиарда рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО «Заготовитель» и мастера полигона ТБО «Кучино». Они обвиняются в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды (часть 2 статьи 247 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с октября 2012 года по июнь 2017 года обвиняемые достоверно знали о размещении за границами полигона «Кучино» на прилегающем земельном участке отходов четвертого и пятого класса опасности объемом 560 тысяч тонн. Также обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона «Кучино». Тем самым было допущено превышение предельно допустимой концентрации веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
В ходе следствия установлено, что в должностные обязанности эколога ООО «Заготовитель» входило осуществление контроля за соблюдением на предприятии действующего экологического законодательства, предотвращение загрязнения окружающей среды. В обязанности мастера полигона «Кучино» входил контроль соблюдения технологии обезвреживания отходов на полигоне, контроль за морфологическим составом отходов, недопущение ввоза на полигон отходов, не соответствующих по видам и классам опасности нормативам ООО «Заготовитель».
«В результате, являясь ответственными лицами, обвиняемые нарушили правила обращения экологически опасных веществ и отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды с причинением ущерба государству на сумму 2,24 миллиарда рублей», — подчеркивается в материале.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Полигон «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет на месте полигона будет создан современный парк. Рекультивационные работы полностью завершат к концу лета 2019 года.
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