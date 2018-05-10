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За свалку «Кучино» ответят инженер и мастер
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За свалку «Кучино» ответят инженер и мастер 

BFM.RU 2 часа назад
Два сотрудника подмосковного полигона «Кучино» предстанут перед судом за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, которое привело к загрязнению окружающей среды ущербом в миллиарды рублей, сообщает СК.
По данным следствия, с октября 2012 по июнь 2017 года инженер по охране окружающей среды ООО «Заготовитель» и мастер полигона знали о размещении за границами «Кучино» на прилегающем земельном участке отходов 4 и 5 класса опасности объемом 560 тысяч тонн, пеердает РИА Новости.
Также обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона ТБО «Кучино». В результате превысилась предельно допустимая концентрация веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.
По мнению следствия, являясь ответственными лицами, обвиняемые нарушили правила обращения экологически опасных веществ и отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды с причинением ущерба государству на сумму 2,2 миллиарда рублей.
Следствие собрало достаточно доказательств и передало дело в суд.
Летом прошлого года жители Балашихи обратились к президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии и попросили решить проблему со свалкой «Кучино». Там постоянно горел мусор, было нечем дышать. Президент поручил подмосковным чиновникам разобраться с этим, помойку немедленно закрыли.
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