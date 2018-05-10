СК назвал сумму ущерба от нарушений на мусорном полигоне «Кучино»

Следствие завершило расследование уголовного дела против инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО «Заготовитель» и мастера полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», которые обвиняются в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшем загрязнение окружающей среды, сообщает СК. Ущерб от их действий оценивается в 2,24 млрд руб.

Следствие установило, что с октября 2012 по июнь 2017 года обвиняемые достоверно знали о размещении за границами полигона на земельном участке, прилегающем к полигону ТБО «Кучино», отходов 4 и 5 класса опасности объемом 560 тыс. тонн. Кроме того, обвиняемые допустили несанкционированный сброс сточных вод в реку Пехорка с северо-восточной стороны полигона ТБО «Кучино», в результате чего было допущено превышение предельно допустимой концентрации веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

Установлено также, что в должностные обязанности инженера по охране окружающей среды (эколога) ООО «Заготовитель» входило осуществление контроля за соблюдением на предприятии действующего экологического законодательства, предотвращение загрязнения окружающей среды и другое, а в обязанности мастера полигона ТБО «Кучино» входил контроль соблюдения технологии обезвреживания отходов на полигоне, контроль за морфологическим составом отходов, недопущение ввоза на полигон отходов, не соответствующих по видам и классам опасности нормативам ООО «Заготовитель».

«В результате, являясь ответственными лицами, обвиняемые нарушили правила обращения экологически опасных веществ и отходов, что повлекло загрязнение окружающей среды с причинением ущерба государству на сумму 2 млрд 240 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.