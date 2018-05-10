В Ленобласти на защите леса стоят фотоловушки

В автоматические фотоловушки, которые установлены на лесных дорогах Ленинградской области , уже попали первые два нарушителя экологического законодательства.

Специальное оборудование установлено на лесных дорогах Всеволожского и Выборгского районов для контролем за несанкционированным сбросом мусора. Вместе с фото— и видеокамерами лесопользователей, следящими за состоянием лесного фонда, они будут фиксировать нарушения организаций, сбрасывающих в лес отходы, и частных лиц, оставляющих после себя мусор во время отдыха в лесу.

Фиксаторы реагирует на движение, снимают процесс сброса отходов и номерные знаки машины предполагаемого нарушителя, фотографии в режиме реального времени отправляются на электронную почту инспектора Госэконадзора Ленобласти.

По мере нормализации ситуации возле исторически сложившихся мест несанкционированного размещения отходов, фотокамеры будут перемещать в другие районы.

Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях, несоблюдение экологических требований при обращении с отходами грозит штрафом физическим лицам до 2 000 рублей, юридическим — до 250 тыс. рублей и возмещением ущерба нанесенного лесному фонду в сумме пятикратной размеру средств, затраченных на ликвидацию свалки.

Фотоловушки установлены специалистами комитета государственного экологического надзора Ленинградской области в вероятных местах несанкционированного размещения отходов.