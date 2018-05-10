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В Ленобласти на защите леса стоят фотоловушки
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В Ленобласти на защите леса стоят фотоловушки 

Ivyborg.ru 1 час назад
В автоматические фотоловушки, которые установлены на лесных дорогах Ленинградской области, уже попали первые два нарушителя экологического законодательства.
Специальное оборудование установлено на лесных дорогах Всеволожского и Выборгского районов для контролем за несанкционированным сбросом мусора. Вместе с фото— и видеокамерами лесопользователей, следящими за состоянием лесного фонда, они будут фиксировать нарушения организаций, сбрасывающих в лес отходы, и частных лиц, оставляющих после себя мусор во время отдыха в лесу.
Фиксаторы реагирует на движение, снимают процесс сброса отходов и номерные знаки машины предполагаемого нарушителя, фотографии в режиме реального времени отправляются на электронную почту инспектора Госэконадзора Ленобласти.
По мере нормализации ситуации возле исторически сложившихся мест несанкционированного размещения отходов, фотокамеры будут перемещать в другие районы.
Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях, несоблюдение экологических требований при обращении с отходами грозит штрафом физическим лицам до 2 000 рублей, юридическим — до 250 тыс. рублей и возмещением ущерба нанесенного лесному фонду в сумме пятикратной размеру средств, затраченных на ликвидацию свалки.
Фотоловушки установлены специалистами комитета государственного экологического надзора Ленинградской области в вероятных местах несанкционированного размещения отходов.
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