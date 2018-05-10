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ОП создала координационный совет по вопросам экологической безопасности
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ОП создала координационный совет по вопросам экологической безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ создаёт координационный совет по вопросам экологической безопасности, он объединит в себе представителей ОП РФ, общественных советов при министерствах и научного сообщества, заявил журналистам секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
"В связи с необходимостью решения экологических задач, общественные советы всех министерств и ведомств, имеющих отношение к охране природы, мы пригласили в новую организацию. Совет палаты принял решение: мы создаём координационный совет по вопросам экологической безопасности. Там будут руководители общественных советов всех министерств и ведомств — их примерно 7, представитель совета безопасности, представитель академии наук, Альбина Дударева как председатель профильной комиссии ОП РФ, и я возглавлю этот координационный совет", — сказал Фадеев.
"Если бюрократия не в состоянии предложить решение, то мы будем его предлагать… и требовать через общественные советы реализации этих решений. Вот задача этого координационного совета", — добавил секретарь ОП РФ.
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