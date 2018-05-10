В «генеральной уборке» Орловщины приняли участие 230 тысяч человек

В администрации Орловской области сегодня, 10 мая, подвели итоги традиционной экологической акция проходившей в региона с 2 апреля по 1 июня.

За это время было высажено более 13 тысяч деревьев, очищено около 150 га лесов, обустроено 218 родников, источников, скважин и около 100 км берегов рек, заложено 20 скверов и аллей. Кроме того, было благоустроено 582 братских захоронений и убрано 348 гражданских кладбищ. Большая часть работ была завершена 28 апреля во время областного экологического субботника.

Участие в субботнике приняли более 4 тысяч трудовых коллективов, 733 образовательных учреждения, всего порядка 230 тыс. человек. В Орле на уборке городских территорий было задействовано около 36 тыс. граждан. От мусора очищено 26,5 га зеленых зон города, 6,2 км берегов рек, территория пляжа озера Светлая жизнь, 198,5 тыс. кв. м. улиц, 651,6 тыс. кв. м. дворов, 8,5 км дорог.

В областном центре спилено 40 аварийных деревьев, произведена обрезка 407 деревьев и свыше 2,5 тыс. кустарников, побелено около 14 тыс. деревьев, посажено 350 саженцев деревьев и свыше 1 тыс. кустарников.

За время субботника в Орле были ликвидированы 24 несанкционированные свалки, собрано 1,6 тыс. куб. м. мусора. Прием мусора на бесплатной основе осуществлял городской полигон ТБО и ПО. Для вывоза мусора в рамках муниципального контракта привлекались 44 единицы техники.