В Краснодаре предложили мусор использовать для творчества горожан

Второй раз в столице Кубани проходит экологический конкурс «Картинки из мусорной корзинки»

Краснодаре предложили мусор использовать для творчества горожан.

Продолжается прием оригинальных работ и поделок для участия в городском экологическом конкурсе «Картинки из мусорной корзинки», который продлится по 31 мая.

«Уникальный конкурс проводится во второй раз для повышения экологической культуры населения, привлечения внимания к проблеме загрязнения природной и городской среды. В настоящее время уже принято более 40 работ», — рассказал директор АО «Мусороуборочная компания» Валерий Облогин.

В конкурсе обозначены пять номинаций: «Разделяя, сочетай!», «Пластиковый мир», «Известный мотив», «Братья наши меньшие».

Подведение итогов и награждение победителей состоится в канун Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня.

В 2017 году в конкурсе «Картинки из мусорной корзинки» приняло участие более 120 работ — их сделали учащиеся школ, педагоги, волонтеры, экологи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.