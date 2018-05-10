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В Краснодаре предложили мусор использовать для творчества горожан
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В Краснодаре предложили мусор использовать для творчества горожан 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Второй раз в столице Кубани проходит экологический конкурс «Картинки из мусорной корзинки»
В Краснодаре предложили мусор использовать для творчества горожан.
Продолжается прием оригинальных работ и поделок для участия в городском экологическом конкурсе «Картинки из мусорной корзинки», который продлится по 31 мая.
«Уникальный конкурс проводится во второй раз для повышения экологической культуры населения, привлечения внимания к проблеме загрязнения природной и городской среды. В настоящее время уже принято более 40 работ», — рассказал директор АО «Мусороуборочная компания» Валерий Облогин.
В конкурсе обозначены пять номинаций: «Разделяя, сочетай!», «Пластиковый мир», «Известный мотив», «Братья наши меньшие».
Подведение итогов и награждение победителей состоится в канун Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня.
В 2017 году в конкурсе «Картинки из мусорной корзинки» приняло участие более 120 работ — их сделали учащиеся школ, педагоги, волонтеры, экологи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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