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В Наро-Фоминске оценили экологический ущерб от незаконной свалки
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В Наро-Фоминске оценили экологический ущерб от незаконной свалки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Наро-фоминская компания из-за незаконной свалки мусора нанесла ущерб почвам близ деревни Таширово Наро-Фоминского городского округа на сумму в 5,5 миллиона рублей, сообщает министерство экологии Московской области.
Минэкологии проверило подмосковную компанию после обнаружения незаконной свалки осенью прошлого года. Тогда следователи УМВД совместно с инспекторами эконадзора пресекли работы по складированию отходов. Была изъята строительная техника и два большегрузных автомобиля.
"Рассчитанный ущерб почвам от нелегальной свалки коммунальных и строительных отходов составил 5,5 миллиона рублей. Эта сумма будет предъявлена нарушителю к возмещению", — говорится в сообщении.
Административное наказание за это нарушение подразумевает штраф до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, уточнили в пресс-службе.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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