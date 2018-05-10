В Наро-Фоминске оценили экологический ущерб от незаконной свалки

Минэкологии проверило подмосковную компанию после обнаружения незаконной свалки осенью прошлого года. Тогда следователи УМВД совместно с инспекторами эконадзора пресекли работы по складированию отходов. Была изъята строительная техника и два большегрузных автомобиля.

"Рассчитанный ущерб почвам от нелегальной свалки коммунальных и строительных отходов составил 5,5 миллиона рублей. Эта сумма будет предъявлена нарушителю к возмещению", — говорится в сообщении.

Административное наказание за это нарушение подразумевает штраф до 250 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, уточнили в пресс-службе.