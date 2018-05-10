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Красноярские предприятия нарушали закон об обращении с опасными отходами
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Красноярские предприятия нарушали закон об обращении с опасными отходами 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Прокуратура проверила соблюдение законодтаельства в сфере обращения с отходами в организациях Красноярского края. Обнаружилось сразу несколько нарушений закона со стороны красноярских предприятий.
Так, например, несвоевременно вносили плату за негативное воздействие на окружающую среду такие организации, как эксплуатационным локомотивным депо Ачинск-1, сервисное локомотивным депо Боготол-Сибирского филиала компании «ЛокоТех-Сервис», путевая машинная станция №197 ОАО «РЖД». Возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, виновных в нарушениях.
На Ачинской дистанции электроснабжения, как показала проверка, к обращению с опасными отходами допускались работники, не прошедшие соответствующее обучение.
Нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами выявлены также в детских садах № 190 и № 191 ОАО «РЖД». Там не вели учет образовавшихся отходов и их утилизации.
Все руководители предприятий получили прокурорские предписания об устранении нарушений.
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