Красноярские предприятия нарушали закон об обращении с опасными отходами

Прокуратура проверила соблюдение законодтаельства в сфере обращения с отходами в организациях Красноярского края . Обнаружилось сразу несколько нарушений закона со стороны красноярских предприятий.

Так, например, несвоевременно вносили плату за негативное воздействие на окружающую среду такие организации, как эксплуатационным локомотивным депо Ачинск-1, сервисное локомотивным депо Боготол-Сибирского филиала компании «ЛокоТех-Сервис», путевая машинная станция №197 ОАО «РЖД» . Возбуждены административные дела в отношении должностных лиц, виновных в нарушениях.

На Ачинской дистанции электроснабжения, как показала проверка, к обращению с опасными отходами допускались работники, не прошедшие соответствующее обучение.

Нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами выявлены также в детских садах № 190 и № 191 ОАО «РЖД». Там не вели учет образовавшихся отходов и их утилизации.

Все руководители предприятий получили прокурорские предписания об устранении нарушений.