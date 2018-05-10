Вторая жизнь после свалки: В Беларуси наладили переработку мусора

Отходы в доходы. В Беларуси мусору после свалки дают вторую жизнь — перерабатывают. Правда, пока только пятую часть. За счет чего можно нарастить объемы переработки в ближайшие годы, узнал корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Тучи чаек и ворон. Так выглядит полигон «Тростенецкий». Сюда свозят коммунальные отходы со всего Минска

Это один из двух действующих полигонов под Минском. В позапрошлом году границы свалки расширили — с 15 до 30 гектаров, но и этой площади становится мало. Ведь белорусская столица растет, и мусора становится больше.

Ежедневно сюда сгружают тонны отходов. Если это продолжится, ресурс полигона будет исчерпан в ближайшие пять лет.

Чтобы этого не допустить, в столице строят предприятия по переработке мусора. Например, на этом заводе сортируют отходы. Пластик — отдельно, стекло — отдельно. Из перемолотых полиэтиленовых бутылок снова сделают такие же, стекло, металл отправят на переплавку. Правда, вторую жизнь дадут далеко не всем отходам.

«Если о раздельно собранных отходах говорить — то процент извлечения 30-35%, из общих коммунальных отходов можно 5% выбрать. Это много? Это очень мало», — отметила заместитель инженера по производству Инна Савелова.

А вот дела с переработкой опасных отходов https://mir24.tv/articles/16300917/umnyi-musor-kak-spasayut-prirodu-v-rossii идут куда лучше. Батарейки и люминесцентные лампы белорусы выбрасывают в специальные контейнеры, их установили во многих магазинах страны. После мусор разделяют на фракции.

«Они измельчаются, отделяются на компоненты — лом стальной, и сложный состав смесей», — рассказала инженер-технолог предприятия по переработке батареек Дарья Коптилина.

Например, из батареек извлекут графит. Основной компонент. Из графита изготовят простые карандаши или пластмассы, которые мы повседневно используем в быту.

А так горит газ, который получают из обычных автомобильных покрышек. Термолизную установку изобрели ученые Института тепло— и массообменна белорусской Академии наук . К слову, из перемолотой резины при больших температурах получают не только газ, но и мазут.

«За год белорусы выбрасывают порядка 4 миллионов тонн мусора. И цифра эта растет. Поэтому главная задача — массовая переработка отходов. По новой госпрограмме тот, кто не сортирует мусор дома, будет платить больше. А бизнесмены-переработчики получат преференции. Ведь задача — к 2020 году пускать во вторичный оборот большую часть коммунальных отходов в стране», — пояснил заведующий отделом Института тепло— и массообмена Национальной академии наук Беларуси Василий Савчин.

Исчезнут ли в Беларуси мусорные полигоны? Об этом можно узнать в специальном репортаже Дениса Кошелева. Смотрите его 10.15 14.45 на телеканале «МИР 24».

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