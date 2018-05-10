На Сахалине создадут природный парк на дальневосточном гектаре

Инициативная группа защитников природы на Сахалине решила использовать право на дальневосточный гектар и создать природный парк в одном из красивейших мест острова — бухте Тихой, сообщает в четверг пресс-служба регионального агентства по привлечению инвестиций.

"Суть проекта заключается в объединении коллективных участков в районе бухты Тихой (центр Сахалина, восточное побережье) в единую природную территорию, что позволит сохранить общий доступ туристов, ландшафт и экосистему этого уникального места", — говорится в сообщении.

Получатели дальневосточного гектара обещают, что первозданность и общедоступность горного хребта Жданко и прилегающей к нему территории останутся нетронутыми. По их словам, этот проект в первую очередь социальный, и он должен остаться таковым, несмотря на дальнейшее участие в нем инвесторов.

"Неудивительно, что побережье и бухты оказались очень популярны среди получателей гектаров на Сахалине, — приводит пресс-служба слова инициатора проекта Романа Шатрова. — Дачи и VIP-базы, обнесенные бетонными заборами, стали появляться одна за другой. Уникальный уголок природы — хребет Жданко и прилегающее к нему побережье с мысами Красный, Тихий и бухтой Тихой — визитная карточка острова, жемчужина сахалинской природы, не имеющая охраняемого статуса. Чтобы не допустить грубой эксплуатации и закрытия для посещения этого уникального места, родилась идея, как использовать право на гектар".

По данным агентства, в рамках проекта уже подано пять коллективных заявок на 29 человек, которые получили в пользование 22 гектара земли.

Создав природный парк, инициаторы планируют обратиться в правительство региона с просьбой увеличить охраняемую площадь памятника природы "Хребет Жданко", или резервирования территории всего хребта под рекреационную зону.

Проект предусматривает развитие рекреации и привлечение инвестиций. Помимо уже существующих, здесь появятся новые тропы и маршруты, их проложат с учетом особенности флоры и фауны. Здесь появятся площадки для кемпинга, тропы (в том числе экологические), лестницы, беседки, туалеты, обустроенные костровища и родники. В строительстве примут участие волонтеры, для которых организуют летний лагерь. Через пару лет в районе станции Тихая планируется создать круглогодичную турбазу. В 2023 году работа по организации парка должна завершиться.