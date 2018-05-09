Дендротерапия и чаепитие на свежем воздухе: тюменцев приглашают на лесные субботники

В предстоящие выходные, 12 и 13 мая, активисты тюменского экологического движения «Зеленый хоровод» отправятся очищать пригородный лес от мусора. Составить им компанию и с пользой провести время на свежем воздухе, в эти дни сможет любой желающий.

— Лесные субботники мы проводим шестой год, традиционно в мае и сентябре. Выезды, которые планируются в эти выходные, станут 26 и 27 по счёту. Убираем принципиально только пригородные леса, там нет дворников. Наши люди любят отдыхать на природе, и как итог пластик и стекло — основа всего лесного мусора. Пластик и стекло сдаём во вторичную переработку, остальное — несортируемое, на полигон. После уборки, на чистой поляне, накрываем «народный стол» и делимся впечатлениями. С деревьями ещё обнимаемся, их так мало осталось в городе, поэтому выезд в лес, как праздник, — рассказала 72.ru Юлия Кондинкина руководитель экологического движения «Зеленый хоровод».

Организаторы лесных субботников будут ждать добровольцев в 10:30 на большой парковке напротив ТЦ «Рентал». Пешеходов обещают посадить в свои машины. Всем, кто решит внести свою лепту в решение накопившихся экологических проблем, необходимо взять с собой на субботник резиновые перчатки, спрей от клещей, теплые носки и термос со сладостями. Одежду организаторы советуют подбирать по погоде, а на ноги надевать резиновые сапоги.

Мусор в пригородные леса вывозят целыми машинами. В итоге образуется огромное количество вот таких стихийных свалок