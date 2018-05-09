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Дендротерапия и чаепитие на свежем воздухе: тюменцев приглашают на лесные субботники
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Дендротерапия и чаепитие на свежем воздухе: тюменцев приглашают на лесные субботники 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В предстоящие выходные, 12 и 13 мая, активисты тюменского экологического движения «Зеленый хоровод» отправятся очищать пригородный лес от мусора. Составить им компанию и с пользой провести время на свежем воздухе, в эти дни сможет любой желающий.
— Лесные субботники мы проводим шестой год, традиционно в мае и сентябре. Выезды, которые планируются в эти выходные, станут 26 и 27 по счёту. Убираем принципиально только пригородные леса, там нет дворников. Наши люди любят отдыхать на природе, и как итог пластик и стекло — основа всего лесного мусора. Пластик и стекло сдаём во вторичную переработку, остальное — несортируемое, на полигон. После уборки, на чистой поляне, накрываем «народный стол» и делимся впечатлениями. С деревьями ещё обнимаемся, их так мало осталось в городе, поэтому выезд в лес, как праздник, — рассказала 72.ru Юлия Кондинкина руководитель экологического движения «Зеленый хоровод».
Организаторы лесных субботников будут ждать добровольцев в 10:30 на большой парковке напротив ТЦ «Рентал». Пешеходов обещают посадить в свои машины. Всем, кто решит внести свою лепту в решение накопившихся экологических проблем, необходимо взять с собой на субботник резиновые перчатки, спрей от клещей, теплые носки и термос со сладостями. Одежду организаторы советуют подбирать по погоде, а на ноги надевать резиновые сапоги.
Мусор в пригородные леса вывозят целыми машинами. В итоге образуется огромное количество вот таких стихийных свалок
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