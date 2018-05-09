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Опасные отходы будут утилизировать в новом экотехнопарке на Бору
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Опасные отходы будут утилизировать в новом экотехнопарке на Бору 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Начальник Департамента Росприроднадзора по ПФО Олег посетил потенциальную площадку для создания экотехнопарка, на территории которого будет проходить утилизация и обезвреживание опасных промышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по ПФО. Площадка располагается на базе полигона «Борпром». На ней будет реализован полный цикл: утилизация, обезвреживание и размещение отходов.
Кроме очевидных плюсов для экологии ожидается эффект в части уменьшения затрат отходообразователей. Они не будут вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, также снизятся расходы на доставку отходов от места образования к месту утилизации.
Площадка экотехнопарка занимает порядка восьми гектаров, на ней уже размещена мобильная установка, предназначенная для термического обезвреживания отходов: нефтесодержащхе веществ, нефтешламов, ветоши, строительного мусора, медицинских, биологических и других горючих отходов.
Также на полигоне размещена установка для утилизации чрезвычайно опасных отходов первого класса опасности, содержащих ртуть, в том числе люминесцентных ламп, градусников, загрязненных ртутью почв. С помощью новой технологии полезные фракции могут быть извлечены и пойдут во вторичный оборот. В настоящее время на полигоне идет подготовка к получению лицензии и запуску нового оборудования.
Напомним, студенты приняли участие в «Фестивале чистоты».
Фото: пресс-служба Росприроднадзора по ПФО
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