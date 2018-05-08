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На землях бывшего совхоза обнаружена свалка опасных отходов (Видео)
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На землях бывшего совхоза обнаружена свалка опасных отходов (Видео) 

Карельские вести 2 часа назад
Строительный мусор засыпан корой и опилками. Общественники бьют тревогу. Общественники, ведущие борьбу с незаконными свалками, обнаружили в Тепличном кучи строительного мусора. В том числе — битумсодержащие отходы мягкой кровли, которые имеют высокий класс опасности, а также открытые 200 литровые бочки с отходами нефтепродуктов. Общественники осмотрели находящиеся на участке груды коры — и были неприятно удивлены. Под корой и опилками обнаружилось кое-что любопытное. #птзвидео
По материалам: ptzgovorit.ru
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