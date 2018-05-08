Медведев заявил о возможной трансформации программы по переработке отходов

"Вне всякого сомнения, это один из наших национальных приоритетов, возможность трансформации действующих программ, программы по твердым бытовым отходам, по переработке, о которых вы говорите, это тоже, в принципе, вполне возможно. Цель, имея в виду, что на базе вот этих приоритетов мы должны переформатировать, я хочу это подчеркнуть, и существующие государственные программы", — сказал Медведев.

Он отметил, в последние годы была создана необходимая законодательная база.

"Думаю, что сделать нам это абсолютно под силу, тем более, что законодательная база с вашим участием за последние годы создана весьма и весьма неплохая. Я имею в виду и закон, который был принят и 31 декабря 2017 года, и ряд постановлений правительства, все в наших руках", — добавил Медведев.