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Медведев заявил о возможной трансформации программы по переработке отходов
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Медведев заявил о возможной трансформации программы по переработке отходов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Государственные программы по утилизации и переработке отходов могут быть трансформированы, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.
"Вне всякого сомнения, это один из наших национальных приоритетов, возможность трансформации действующих программ, программы по твердым бытовым отходам, по переработке, о которых вы говорите, это тоже, в принципе, вполне возможно. Цель, имея в виду, что на базе вот этих приоритетов мы должны переформатировать, я хочу это подчеркнуть, и существующие государственные программы", — сказал Медведев.
Он отметил, в последние годы была создана необходимая законодательная база.
"Думаю, что сделать нам это абсолютно под силу, тем более, что законодательная база с вашим участием за последние годы создана весьма и весьма неплохая. Я имею в виду и закон, который был принят и 31 декабря 2017 года, и ряд постановлений правительства, все в наших руках", — добавил Медведев.
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