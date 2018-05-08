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Калининградцы собрали на побережье целый контейнер мусора
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Калининградцы собрали на побережье целый контейнер мусора 

Вести Калининград 3 часа назад
Фото: Вести Калининград
Калининградцы присоединились к Всероссийской акции «Чистый берег». По инициативе управления МЧС России она проходит в регионе уже четвёртый год подряд. На этот раз у кромки Калининградского залива собрались несколько десятков спасателей и казаков.
Всего 125 человек собирали мусор на территории яхт-клуба. К людям в форме спасателей присоединились и ученики 48 школы. У них есть экологический кружок. Ребята постоянно выходят на улицы, чтобы очистить город от мусора.
Участники акции на побережье обнаружили целый склад мусора. Старая заброшенная лодка утопала в банках и стекле. Для того, чтобы достать оттуда все отходы, понадобился не один десяток пакетов. В итоге собрали целый контейнер мусора.
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