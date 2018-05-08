Ещё
Туризм стал опасным для Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туризм стал опасным для Земли 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
Новое исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, выявило, что восемь процентов выбросов углерода в атмосферу происходит из-за туризма. Об этом сообщает BBC News.
Авторы работы изучили потоки парниковых газов в 160 странах мира с 2009 по 2013 год и выяснили, что туристический бизнес становится одной из причин глобального загрязнения планеты.
США возглавили рейтинг по объему произведенного туристами углекислого газа. На втором месте оказался Китай, далее следует Индия и Германия. В этих странах большая часть эмиссий углерода пришлась на внутренние поездки.
Исследование также показало, что на таких островах, как Мальдивы, Кипр и Сейшелы, на индустрии туризма лежит ответственность за 80 процентов загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов.
В декабре 2017 года власти индонезийского острова Бали объявили чрезвычайное положение из-за мусора, который выносится из моря на побережье. Индонезия занимяла второе место в мире после Китая в рейтинге государств с наибольшим количеством мусора в прибрежной зоне. По оценкам экспертов, в стране ежегодно производится 1,29 миллиона тонн отходов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово244
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»471
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото207
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко493
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение