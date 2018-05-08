Туризм стал опасным для Земли

Новое исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, выявило, что восемь процентов выбросов углерода в атмосферу происходит из-за туризма. Об этом сообщает BBC News.

Авторы работы изучили потоки парниковых газов в 160 странах мира с 2009 по 2013 год и выяснили, что туристический бизнес становится одной из причин глобального загрязнения планеты.

США возглавили рейтинг по объему произведенного туристами углекислого газа. На втором месте оказался Китай , далее следует Индия Германия . В этих странах большая часть эмиссий углерода пришлась на внутренние поездки.

Исследование также показало, что на таких островах, как Мальдивы Кипр и Сейшелы, на индустрии туризма лежит ответственность за 80 процентов загрязнения от общего количества выброшенных вредных газов.