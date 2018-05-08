Экологи просят петербуржцев рассказывать о нефтяных пятнах в реках

Сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности просят жителей сообщать в аварийную службу «ПИЛАРН» о нефтяных пятнах в реках и каналах Петербурга , сообщили в пресс-службе ведомства.

В период с 3 по 7 мая экологи устраняли нефтеразливы на реке Славянке в районе Шлиссельбургского проспекта.

Также велись работы и на акватории Матисова канала, пленка нефтепродуктов обработана активной пеной.

Также специалисты ГУП «Экострой» убрали 77 куб. м отходов из рек города.

Телефон экологической службы «ПИЛАРН» 323-13-56.