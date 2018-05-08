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Дубровский пообещал Челябинску чистый воздух через 5 лет из-за указа Путина
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Дубровский пообещал Челябинску чистый воздух через 5 лет из-за указа Путина 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ответ на новый «майский» указ президента РФ Владимира Путина пообещал, что жители Челябинска смогут дышать чистым воздухом уже через пять лет, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Считаю, что стратегическая задача, поставленная президентом в новом указе, вполне достижима. Уже в ближайшей перспективе (3-5 лет) в Челябинске станет чище воздух и вода, а выбросы в атмосферу промышленных предприятий сократятся, — заявил Борис Дубровский. — Также уверен, что тесное и эффективное взаимодействие с федеральным центром позволит Челябинской области решить и другие экологические проблемы с многолетней историей».
Глава региона отметил, что южноуральские чиновники приступили к работе по созданию сводных томов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух сразу после Экологического Госсовета в декабре 2016 года. В результате удалось синхронизировать областные наработки с действиями федеральных коллег. Одновременно был налажен диалог с крупными южноуральскими предприятиями.
Напомним, президент России Владимир Путин в новом «майском» указе отдельным пунктом отметил экологию Челябинска и Магнитогорска.
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