Дубровский пообещал Челябинску чистый воздух через 5 лет из-за указа Путина

«Считаю, что стратегическая задача, поставленная президентом в новом указе, вполне достижима. Уже в ближайшей перспективе (3-5 лет) в Челябинске станет чище воздух и вода, а выбросы в атмосферу промышленных предприятий сократятся, — заявил Борис Дубровский. — Также уверен, что тесное и эффективное взаимодействие с федеральным центром позволит Челябинской области решить и другие экологические проблемы с многолетней историей».

Глава региона отметил, что южноуральские чиновники приступили к работе по созданию сводных томов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух сразу после Экологического Госсовета в декабре 2016 года. В результате удалось синхронизировать областные наработки с действиями федеральных коллег. Одновременно был налажен диалог с крупными южноуральскими предприятиями.