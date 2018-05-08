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Прокуратура нашла нарушения в работе челябинского агрокомплекса «Чурилово»
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Прокуратура нашла нарушения в работе челябинского агрокомплекса «Чурилово» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Агрокомплекс «Чурилово» выплатит крупный штраф за загрязнение окружающей среды.
По данным природоохранной прокуратуры, предприятие без специального разрешения производило выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, аграрии пользовались водой из Первого озера также не имея на это соответствующих документов. Право на забор воды для своих нужд у предприятия истекло 31 декабря прошлого года, а нового оно пока не получило.
«Сейчас мы формируем документы для подачи заявки в Министерство имущественных и природных ресурсов на получение решения о предоставлении водного объекта для забора воды. Договор на разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу был заключен еще в апреле 2017 года, и до сих пор находится в разработке», — пояснили в агрокомплексе.
За выявленные нарушения предприятию выписан штраф на общую сумму 260 тысяч рублей.
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