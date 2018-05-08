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Туристы оказались крайне опасны для экологии
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Туристы оказались крайне опасны для экологии 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Любители путешествий гораздо сильнее вредят экологии Земли, чем считалось ранее. Международная группа ученых подсчитала, что в сумме на долю туристов приходится 8% всех выбросов парниковых газов. Результаты исследований размещены в журнале Nature.
На это раз были учтены не только выхлопы самолетов, а также выбросы парниковых газов, связанные с работой элементов инфраструктуры, покупкой еды, напитков и сувениров, передает "Уралинформбюро".
Обработав информацию из 160 стран, учены выяснили, что только за 2013 год туристы «спровоцировали» попадание в атмосферу эквивалента 4,5 миллиарда тонн углекислого газа — 8% всех выбросов. При этом на долю воздушных перевозок пришлось лишь 12% от этого объема.
Ранее Всемирная туристская организация (подразделение ООН) предлагало туристам снизить вредное воздействие на природу, отдавая предпочтение путешествиям недалеко от дома и поездкам наземным общественным транспортом, а не перелетам.
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