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Прокуратура требует устранить несанкционированные свалки, обнаруженные в Брянской области
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Прокуратура требует устранить несанкционированные свалки, обнаруженные в Брянской области 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Прокуратура требует от региональных властей устранить несанкционированные свалки, которые обнаружили на территории Володарского района Брянской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"В ходе надзорных мероприятий на территории Володарского района по ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Орловский тупик, а также вблизи этих улиц выявлены несанкционированные свалки отходов. Прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать органы местного самоуправления города Брянска устранить несанкционированные свалки", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, исковые заявления находятся на рассмотрении в Советском районом суде Брянска.
Ранее ТАСС сообщал, что в марте 2017 года Брянской области уже 20 несанкционированных свалок, по 12 таким полигонам по искам прокуратуры приняли судебные решения о рекультивации, и по двум полигонам работы проведут до конца года. Еще 16 региональных полигонов уже переоборудовали, они получили лицензию и работают. На полное переоборудование всех полигонов региона необходимо 700 млн рублей. Сейчас данные по 2018 году уточняются.
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