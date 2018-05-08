Прокуратура требует устранить несанкционированные свалки, обнаруженные в Брянской области

"В ходе надзорных мероприятий на территории Володарского района по ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Орловский тупик, а также вблизи этих улиц выявлены несанкционированные свалки отходов. Прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать органы местного самоуправления города Брянска устранить несанкционированные свалки", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, исковые заявления находятся на рассмотрении в Советском районом суде Брянска.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте 2017 года Брянской области уже 20 несанкционированных свалок, по 12 таким полигонам по искам прокуратуры приняли судебные решения о рекультивации, и по двум полигонам работы проведут до конца года. Еще 16 региональных полигонов уже переоборудовали, они получили лицензию и работают. На полное переоборудование всех полигонов региона необходимо 700 млн рублей. Сейчас данные по 2018 году уточняются.