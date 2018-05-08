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Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду
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Власти введут налог на мангалы и одноразовую посуду 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Правительство намерено ввести налог на одноразовую посуду и мангалы. Цель — сохранить природу и навести порядок у водоемов и в лесопарковых зонах, пишут "Известия".
Фото: «Деловой Бийск»
Налог поможет приучить россиян использовать многоразовую посуду. Пластик наносит непоправимый вред окружающей среде, даже если попадает на свалку. Власти увеличат также штрафы для тех, кто оставляет мусор после пикника. Налог на одноразовую посуду и мангалы могут ввести с 2019 г. В свою очередь спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил ранее, что правительство в 2019 г. намерено ввести налог на одноразовую посуду и мангалы. Такое заявление Иванов сделал во время акции «Чистый берег», на которой политик вместе с главой МЧС Владимиром Пучковым собирал мусор на берегу Ладожского озера. «Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи. И я вам скажу: в следующем году он будет введен», — пояснил Иванов.
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