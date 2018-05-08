«Чистый забег» провели на природной территории «Кузьминки-Люблино»

Впервые легкоатлетический «Чистый забег» — Плоггинг прошел на природной территории «Кузьминки-Люблино».

— Плоггинг — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории, — поясняет пресс-секретарь дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — Этот популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции . Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и собирает мусор. То есть, вы делаете что-то хорошее и для себя, и для окружающей среды одновременно.

В забеге приняли участие более 20 человек, самому младшему из которых было шесть лет, а самой старшей — около 60. Всем участникам на старте выдали перчатки и мешки для сбора мелкого бытового мусора. Взрослым предстояло пробежать пять километров, детям — 500 метров, однако многие осилили взрослую дистанцию вместе в родителями.

Всех спортсменов-экологов наградили благодарственными письмами. А организаторы планируют повторить экологический забег.