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«Чистый забег» провели на природной территории «Кузьминки-Люблино»
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«Чистый забег» провели на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 32 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Впервые легкоатлетический «Чистый забег» — Плоггинг прошел на природной территории «Кузьминки-Люблино».
— Плоггинг — это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории, — поясняет пресс-секретарь дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — Этот популярный фитнес-тренд, который объединяет упражнения с экологией, появился в Швеции. Plogging — шведское слово, получившееся в результате объединения двух понятий: «подцепить» и «бежать», когда человек бегает и собирает мусор. То есть, вы делаете что-то хорошее и для себя, и для окружающей среды одновременно.
В забеге приняли участие более 20 человек, самому младшему из которых было шесть лет, а самой старшей — около 60. Всем участникам на старте выдали перчатки и мешки для сбора мелкого бытового мусора. Взрослым предстояло пробежать пять километров, детям — 500 метров, однако многие осилили взрослую дистанцию вместе в родителями.
Всех спортсменов-экологов наградили благодарственными письмами. А организаторы планируют повторить экологический забег.
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