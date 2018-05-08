Пропаганду раздельного сбора мусора в Подмосковье могут стимулировать грантами

"В этом году будет разработана программа по стимулированию внедрения раздельного сбора, пропаганде раздельного сбора, организации раздельного сбора в Подмосковье. Правительство Московской области , скорее всего, будет стимулировать отдельными грантами тех, кто будет в этом помогать", — сказал он, отвечая он на вопрос, планируется ли какое-либо стимулирование для малого и среднего бизнеса в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Подмосковье перейдет на раздельный сбор отходов с 2019 года, система будет основана на принципе сортировки на две группы мусора: перерабатываемые (стекло, пластик, алюминий, бумага) и неперерабатываемые (остатки пищи, опавшая листва с улиц и т. д.). Первоначальную сортировку на эти две группы будут делать сами жители, выбрасывая отходы в мусорные контейнеры двух цветов: синий для перерабатываемых отходов и серый — для неперерабатываемых.

Чтобы продвигать идею раздельного сбора отходов среди жителей региона, с 1 сентября 2018 года уроки сортировки мусора включат в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Подмосковье.